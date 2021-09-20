Готовился с десятого класса: что известно о пермском стрелке

Стрельбу в пермском вузе, в результате которой погибли восемь человек и пострадали более 20, устроил 18-летний студент юридического факультета Тимур Бекмансуров. Что о нем известно — читайте в подборке «Рамблера».

Фото: ТАСС ТАСС

Первоначально сообщалось, что стрелок погиб. Позже Следственный комитет опроверг эту информацию. По данным СМИ, он в реанимации.

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Семья

Тимур вместе с матерью жил в двухкомнатной квартире на Новороссийской улице в Перми. Никаких сведений о его отце у СМИ нет. Соседи характеризуют мать Бекмансурова как приятную женщину.

Учеба

Бекмансуров учился на отделении судебной экспертизы. Поступил без льгот и не пропускал ни одной пары, поэтому, по словам одного из его однокурсников, когда 20 сентября утром он не появился в университете, это всех удивило.

Бывшие одноклассники Тимура рассказали журналистам, что тот интересовался темами войны и терактов. Кроме того, был случай, когда он из-за плохой оценки угрожал со всеми расправиться.

Планы

Из манифеста, который студент перед нападением опубликовал в соцсетях, следует, что он планировал преступление еще с десятого класса школы, но деньги на оружие накопил только недавно. При этом он заявил, что не состоял ни в каких экстремистских организациях, нерелигиозен и аполитичен.

Упоминается, что Бекмансуров хотел пойти в армию, но не прошел военно-врачебную комиссию. Причины он не указал.

В марте молодой человек прошел медицинскую комиссию на право владения оружием, причем заранее знал, какие ответы надо дать в тесте на определение типа личности, который нужно пройти у психиатра, чтобы специалист дал положительное заключение.

В краевом психдиспансере подтвердили, что молодой человек проходил комиссию, но заявили, что подробности разглашению не подлежат. При этом сотрудники заявили, что он был психически здоров и обмануть врачей невозможно.

Если бы приобрести оружие по каким-то причинам не удалось, Бекмансуров собирался въехать в здание на машине или использовать для совершения преступления бомбу и нож. По его словам, не имело значения, как именно он это сделает.

«Меня нельзя было остановить, как я и говорил, для меня не имело значения кого убивать и каким способом, мои родственники и друзья не смогли бы ничего сделать, любого врача психиатра я бы смог обмануть, единственное, что могло меня остановить - смерть, благо она близка», — написал он. Он добавил, что собирается погибнуть при задержании.

Изначально стрелок собирался напасть на школу, но позже передумал, так как не хотел бы «провести последние десять минут жизни» именно там. Он рассматривал варианты атаки в различных людных местах, но остановился на университете.

Мотивация

Бекмансуров заявил о презрении к людям.

«Алкаши, потерявшие человеческий облик, плетутся в магазин за спиртом, старые ублюдки в общественном транспорте готовы перегрызть друг другу глотки, мерзкое быдло, работающее в сфере услуг, и другая мразь, обитающая вокруг», — пишет он. По его словам, «такие отбросы, как он» всегда будут уничтожать окружающих, даже в случае запрета на оружие.

Тренировки

На стрельбище «Лосиный лог», где тренировался Бекмансуров, сообщили, что, судя по записям, он был там 20 июля. Он ни с кем не общался и никому из сотрудников ее запомнился, но, вероятно, выглядел адекватно, подозрительных людей на стрельбище не пускают. Услугами тренера не пользовался, стрелял самостоятельно.