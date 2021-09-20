Мосгорсуд оставил без изменения приговор рэперу Гулиеву

Мосгорсуд оставил без изменения срок наказания рэперу Эльмину Гулиеву, осужденному на 4 года по уголовному делу об аварии на Остоженке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, приговор - без изменения", - сказали в пресс-службе суда.

Хамовнический суд 15 апреля приговорил Гулиева к четырем годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Кроме того, суд взыскал 637 тыс. рублей компенсации морального и материального вреда по иску одной потерпевшей и еще почти 696 тыс. рублей - по иску другого. Дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины подсудимым, который также заявил о готовности полностью выплатить компенсацию.