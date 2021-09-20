«Он очень тихим был всегда»: трагедия в Перми в цитатах

Утром 20 сентября молодой человек устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). В результате инцидента, по последним данным, шесть человек погибли и 24 пострадали. «Рамблер» собрал высказывания участников трагических событий, представителей власти и экспертов.

Свидетельства очевидцев

Видео дня

Студент Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), где в понедельник, 20 сентября, произошла стрельба, рассказал о своем спасении. Видео с россиянином публикует Telegram-канал «112».

По его словам, ему вместе с другими студентами удалось спрятаться в аудитории, как только они услышали выстрелы.

«Я увидел, что народ бежит, потом услышал стрельбу. Я понял, что нужно куда-то бежать, мы забаррикадировались в аудитории и ждали, что будет», — восстановил момент атаки на вуз студент Лев Зенков.

Россиянин находился в укрытии до объявления специального сообщения, также он добавил, что слышал выстрелы, и их было «немало».

Cтудент второго курса ПГНИУ Антон рассказал РБК о нападении.

«Я выходил с территории университета, послышались выстрелы. Мы думали, на стройке что-то происходит. Потом из здания начали выбегать люди, мы кого-то спросили, что случилось, нам сказали, что стреляют. Мы не придали значения У меня одногруппников выводил ОМОН. Они забаррикадировались в аудитории. Потом я встретил знакомого, он рассказал, что у него одногруппники прыгали со второго этажа, у него ссадина, повредил лодыжку.



Не было никаких оповещений, сигнализации. Некоторые преподаватели, не зная, что происходит, продолжали пары. Студенты и преподаватели начали вызывать службы, подъехали машины Росгвардии, скорой – всего мы насчитали штук 10 машин. После выстрелов прошло минут 10-15, только потом что-то начало происходить, подъехали машины и так далее», – заявил учащийся ПГНИУ.

Студентка Пермского государственного национального исследовательского университета, ставшая очевидцем стрельбы в учреждении, рассказала NEWS.ru о происходившем в здании. По её словам, были слышны крики, люди звали на помощь.

Да, я была в вузе. И видела, как этот человек заходил в восьмой корпус, с которого он начал [стрелять]. Стрельба была слышна очень хорошо, так как мы были рядом с переходом из восьмого корпуса. Тут же со второго этажа начали выпрыгивать люди. Сейчас почти всех эвакуировали, и нас в том числе. Подозреваемого не знаю, — заявила собеседница.

Студент рассказал о стрельбе в университете в Перми

В Перми после стрельбы отец встретил дочь возле университета

О личности нападавшего

Одноклассник Тимура Бекмансурова рассказал Readovka о том, каким его знал.

«Он очень тихим был всегда. Мы знали, что у него интересы к оружию и войне, потому что он обычно первым отвечал на эти вопросы на уроках. Он обычно ни с кем не общался особо. На уроках истории, когда рассказывали про терроризм и войну, всегда этим интересовался. Отвечал первым, знал больше нас всех. Про терроризм и террористические акты».

«Нравится причинять боль»: пермский стрелок раскрыл истинные мотивы бойни

18-летний Тимур Бекмансуров, который, по предварительной информации, напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет, объяснил кровавую бойню в здании тем, что ему «нравится причинять людям боль».

Что уж держать в тайне, ещё со времён начальной школы я понял, что мне нравится причинять людям боль. Их страдания, страх на лицах, эти эмоции я в них понимал, ведь они были искренние. Приходилось подавлять желание уничтожить всё вокруг себя, но я понял, что не смогу так существовать, если бы я не сделал это сейчас, то в будущем всё равно убил бы кого-нибудь, — признался Бекмансуров на своей странице во «ВКонтакте».

Стрелок добавил, что чувствует, как каждый день лишь является повторением предыдущего: он начинается со «звона в голове». Молодой человек чувствовал себя уставшим даже после сна и не мог отделаться от ощущения нереальности происходящего.

Как же я устал. Гнев переполняет меня, я хочу разрушить всё на своём пути, оставить в этом мире как можно больше боли, те, кого я не смогу убить, навсегда запомнят этот день. Я терпел всех людей вокруг себя все эти годы лишь ради этого момента, — заявил убийца.

Злоумышленник подчеркнул, что мотивом для поступка является ненависть к себе и окружающим, а также презрение и переполняющий гнев. В своём послании Бекмансуров выразил надежду, что «всё это скоро кончится», подчеркнув, что сможет «почувствовать себя живым хотя бы в эти 10 минут».

Пермский стрелок добавил, что не боится смерти, так как не религиозен и не фанатичен. Бекмансуров призвал читателей обратить внимание на место, где они живут, и на людей вокруг, комментируя общество в уничижительном тоне.

Среди социального дна почти поголовно один биомусор, но и «сливки общества» представляют из себя такую же биомассу, хоть и имеющую больше ресурсов для своего бесполезного существования. На улицах грязь, мусор, крысы бегают возле дома, везде старые однотонные хрущёвки, — жаловался Бекмансуров.

В заключении своего послания он назвал людей «жадными, эгоистичными, трусливыми и злыми существами», добавив, что «ничего не изменит их натур».

«Не худшее место, чтобы умереть»: пермский стрелок объяснил выбор ПГНИУ

18-летний Тимур Бекмансуров объяснил, почему выбрал именно этот вуз как место кровавой бойни, и рассказал о других рассматриваемых им вариантах. Об этом он сообщил в послании, опубликованном во «ВКонтакте».

Я заприметил этот вуз ещё во времена, когда ходил в него на курсы в 9-м классе, мне понравилось большое количество корпусов и, соответственно, студентов, есть где разгуляться, да и сама локация выглядит неплохо, куда лучше, чем гнилые хрущёвки вокруг. Не самое худшее место, чтобы умереть, — пояснил Бекмансуров.

Он также добавил, что изначально планировал устроить стрельбу в школе, но отказался от этой идеи по личным соображениям.

«Школа была слишком неприятным местом для того, чтобы проводить в нём последние 10 минут своей жизни, да и у детишек там не особо много путей отхода для спасения», — посчитал стрелок.

Помимо школы пермский стрелок рассматривал торговые центры, ЛРО, больницы, призывной пункт, театры и вокзал, однако все эти места не подошли по плану Бекмансурова, так как в них было бы слишком мало людей в понедельник днём.

Поэтому мне оставалось лишь ждать списки зачисленных в вузы, чтобы узнать, какое из учебных заведений подпишет себе приговор. <...> Университетом, допустившим самую серьёзную ошибку в его истории, оказался ПГНИУ, — отрезал стрелок.

Бывший генерал-майор ФСБ объяснил причины стрельбы в Перми

Причины инцидента в Перми, в ходе которого нападавший расстрелял восемь человек и ранил ещё 24 из числа студентов университета, могут быть связаны с относительной доступностью травматического оружия и неуравновешенностью отдельных россиян. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил бывший генерал-майор ФСБ Александр Михайлов.

По словам военного, есть люди, «которые могут под влиянием сиюминутного гнева или раздражительности вот таким вот образом вести себя». Он добавил, что такие граждане обладают повышенной нервной возбудимостью и остро реагируют в том числе на несущественные обиды. Кроме того, ранее сообщалось, что стрельба велась из травматического оружия, что вызвало у эксперта новые вопросы: дальность полёта пули травматического оружия довольно невелика, и стрельба не закончилась бы смертельным исходом.

Пока надо ждать, разбираться, то ли это травмат, то ли это действительно какое-то огнестрельное оружие, — заявил он.

В Госдуме призвали усилить контроль за безопасностью в учебных заведениях после теракта в Перми

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о вооруженном нападении на Пермский государственный национальный исследовательский университет.

«Очень неприятное событие. Нужно внимательно разобраться в причинах. Стрелок — совершенно молодой парень. Что послужило мотивом преступления, непонятно. Нужно усилить меры безопасности во всех учебных заведениях. Не только в высших учебных заведениях, но и в обычных школах. Ну и плюс контроль за оружием. Необходимо усилить контроль за продажей оружия. На ближайшем заседании нового созыва Госдумы РФ мы займемся этим вопросом. К сожалению, во многом это происходит из-за психических заболеваний — стрессы, нездоровая ситуация в семье. Но если мы осуществим все вышеперечисленные меры, то такие ситуации уменьшатся в разы», — сказал Свищев «СЭ».

Соболезнования

Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в пермском вузе

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным, потерявшим близких в результате трагедии в университете в Перми, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких в результате этого происшествия", - сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Путину было доложено о трагедии.

"Он дал поручение председателю правительства [Михаилу] Мишустину направить министров [Валерия] Фалькова и [Михаила] Мурашко в Пермь для организации помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате трагедии", - сказал Песков.

Москалькова: все мыслями и сердцем вместе с вами

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила соболезнования близким и родным погибших и пострадавших при стрельбе в пермском вузе.

"Горькая новость пришла сегодня из Перми. Выражаю искренние соболезнования близким и родным погибших и пострадавших в результате этого ужасного события", - написала Москалькова в Instagram.



"В этот трагический час мы все мыслями и сердцем вместе с вами", - добавила омбудсмен.

Сборная России выразила соболезнования в связи с трагедией в Пермском университете

Пресс-служба сборной России отреагировала на стрельбу в Пермском государственном университете.