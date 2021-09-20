Психиатр оценил мотивы пермского стрелка

Тимур Бекмансуров, который, по предварительным данным, напал на Пермский государственный национальный исследовательский университет, не имел психических отклонений. Но у 18-летнего стрелка имелись проблемы психологического характера. Об этом заявил врач-психиатр Александр Федорович, который по просьбе издания NEWS.ru проанализировал публикацию пермского стрелка в соцсети (в настоящее время пост удален).

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По мнению специалиста, произошедшая трагедия представляет собой акт возмездия и своеобразную попытку найти себя.

«Я не могу выделить ничего, что говорило бы о наличии психического расстройства. То, что присутствовали проблемы психологического характера, — совершенно точно, они были связаны с социумом... Акт возмездия, стремление найти себя через окружающую среду», — озвучил свою точку зрения психиатр.

Также Федорович отметил, что у напавшего на учебное заведение был внутренний психологический конфликт. Врач подчеркнул, что подготовка к стрельбе была очень взвешенной и неторопливой.

«Не знаю, насколько правильно было бы говорить про Брейвика, но из того, что я знаю, очень похожая ситуация, он тоже подготавливался, тоже выбирал пространство и оружие», — уточнил эксперт.

Напомним, стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете произошла сегодня утром, 20 сентября. Стрелявший пронес на территорию учебного заведения боевое ружье и начал стрельбу по студентам и сотрудникам. В результате жертвами нападения стали восемь человек.