Стрельба и поножовщина: крупные нападения на учебные заведения в России

Жертвами стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете, по данным СМИ, стали восемь человек. Более 20 пострадавших госпитализированы. О самых резонансных нападениях на учебные заведения в России читайте в подборке «Рамблера».

Фото: Рамблер Рамблер

Стрельба в Благовещенске

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14 ноября 2019 года в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Благовещенск) 19-летний студент Даниил Засорин открыл стрельбу из охотничьего ружья. Ранения получили три человека, один из студентов погиб. Сам Засорин покончил с собой.

Следствие установило, что оружие стрелок купил легально. Родственникам он сказал, что увлекся охотой.

Версий о причинах нападения было несколько. Официально сообщалось, что стрелок подвергался травле. По некоторым данным, у Засорина был конфликт именно с убитым студентом, но часть свидетелей это опровергала. По другим сведениям, стрелок мстил за изнасилование своей девушки, произошедшее в общежитии. Однако заявлений об изнасиловании от студенток не поступало и о наличии у Даниила девушки никто из знакомых не знал.

Охранное агентство, работавшее в колледже, оштрафовали на 100 тыс. рублей за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и отсутствие у охранника, находившегося на посту, лицензии на такую деятельность.

Массовое убийство в Керченском политехническом колледже

17 октября 2018 года студент Керченского политехнического колледжа привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу по соученикам и сотрудникам учебного заведения. Были убиты 20 человек. Сам стрелок, 18-летний Владислав Росляков, покончил с собой. По данным силовиков, молодой человек планировал преступление с начала 2017 года, официально получил разрешение на оружие и прошел курсы стрельбы.

Поножовщина в Перми

15 января 2018 года два подростка забежали с ножами в кабинет пермской школы 127, где занимался четвертый класс. Учитель и 14 учеников получили ранения. Один из нападавших оказался 11-классником той же школы, другой — ее бывшим учеником, первокурсником колледжа. Их имена официально не сообщались из-за несовершеннолетнего возраста.

Потерпевшими по делу признаны 30 человек.

Один из нападавших, одиннадцатиклассник, был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение. Второй, выпускник, приговорен к 9 годам 8 месяцам колонии (с учетом несовершеннолетнего возраста максимальное наказание составляло 10 лет). При этом суд отметил, что он, несмотря на вменяемость, также имеет признаки психического расстройства и с седьмого класса находился на домашнем обучении, так как по состоянию психики не мог учиться в коллективе.

Ивантеевский стрелок

5 сентября 2017 года в школе 1 города Ивантеевка (Московская область) ученик девятого класса открыл стрельбу из пневматической винтовки и привел в действие самодельные взрывные устройства. Учительница информатики получила огнестрельное ранение, три ученика пострадали, выпрыгнув в окна.

Стрелок Михаил Пивнев признан виновным в покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом и приговорен к 7 годам 3 месяцам исправительной колонии и штрафу в размере 20 тыс. рублей. Сумма требований о возмещении морального и материального вреда превысила 2 млн рублей. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишиновой, оружие молодому человеку подарили родители. Он не скрывал планы нападения на школу от одноклассников, они рассказывали об этом администрации учебного заведения, но педагоги не восприняли информацию всерьез.

Нападение на московскую школу 263

3 февраля 2014 года в московской школе 263 десятиклассник, вооруженный винтовкой и карабином, застрелил учителя и взял в заложники одноклассников. Позже он открыл огонь по прибывшим силовикам, убил одного из них и тяжело ранил второго. Это был первый в российской истории случай школьной стрельбы, во время которого погибли люди.