Покупка пермским стрелком патронов в августе попала на видео

Восемь человек стали жертвами стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу

Следственного комитета России. Еще 24 человека пострадали.

Установлена личность злоумышленника.

Как уточняет СК, огонь на территории учебного заведения сегодня утром открыл студент. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Возбуждено уголовное дело.