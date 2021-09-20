Покупка пермским стрелком патронов в августе попала на видео

Восемь человек стали жертвами стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу
Следственного комитета России. Еще 24 человека пострадали.
Установлена личность злоумышленника.
Как уточняет СК, огонь на территории учебного заведения сегодня утром открыл студент. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Возбуждено уголовное дело.
Telegram-канал Life SHOT опубликовал видео из оружейного магазина, где в минувшем августе подозреваемый приобретал патроны. Это была четвертая покупка, первую он совершил в мае.