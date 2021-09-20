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Покупка пермским стрелком патронов в августе попала на видео

Александр Кузьмин
54 минуты назад

Восемь человек стали жертвами стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу

Следственного комитета России. Еще 24 человека пострадали.

Установлена личность злоумышленника.

Как уточняет СК, огонь на территории учебного заведения сегодня утром открыл студент. При задержании он оказал сопротивление и был ранен. Возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал Life SHOT опубликовал видео из оружейного магазина, где в минувшем августе подозреваемый приобретал патроны. Это была четвертая покупка, первую он совершил в мае.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,ИТАР-ТАСС,
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