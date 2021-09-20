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Стрельба в Перми: что известно к этому часу

Семён Капранов
1 час назад

Утром 20 сентября неизвестный вошел в здание Пермского госуниверситета и открыл стрельбу. Часть студентов закрылась от нападавшего в аудиториях вуза. Некоторые учащиеся выпрыгивали из окон.

Сначала появились сообщения со ссылкой на региональный Минздрав о том, что в результате нападения пострадали более десяти человек. В ведомстве рассказали, что на месте происшествия работали девять бригад скорой помощи.

Позже в ведомстве сообщили, что в результате нападения в университете погибли пять человек, еще 14 пострадали.

Следственный комитет ближе к 11.00 мск уточнил, что при стрельбе в Перми погибли 8 человек, 19 пострадали.

Стрелявшего в вузе в Перми задержали, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко рассказала, что подозреваемый в стрельбе оказал сопротивление при задержании и был ранен.

По информации РЕН ТВ, стрелявший – студент этого вуза 18-летний Тимур Бекмансуров. В соцсетях он опубликовал текст письма, в котором сообщилл о подготовке к нападению.

О стрелке рассказали сами студенты. По их словам, он учился на первом курсе юридического факультета.

После стрельбы в Пермском университете следователи возбудили уголовное дело. Дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 («Убийстве двух и более лиц») УК РФ. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. На место выехали следователи-криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

Премьер-министр России Михаил Мишустин направил в Пермь двух членов правительства – главу Минздраву Михаила Мурашко и руководителя Минобрнауки Валерия Фалькова.

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