Уголовное дело возбуждено после стрельбы в пермском вузе

Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, его расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Сегодня стало известно о стрельбе в Пермском государственном университете. По предварительным данным, ее вел Тимур Бекмансуров.
В СК России сообщили, что студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.
«Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем», - отмечается в сообщении.
Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство), отметили в ведомстве.
При этом данные о погибших и пострадавших в результате нападения разнятся. В Минздраве региона заявили ТАСС, что пострадали 14 человек, пятеро погибли. В свою очередь РИА Новости в региональном Следственном комитете уточнили, что пять человек погибли и шесть человек получили ранения.