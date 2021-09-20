Уголовное дело возбуждено после стрельбы в пермском вузе

Уголовное дело об убийстве возбуждено по факту стрельбы в Перми, его расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Сегодня стало известно о стрельбе в Пермском государственном университете. По предварительным данным, ее вел Тимур Бекмансуров.

В СК России сообщили, что студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.

«Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем», - отмечается в сообщении.

Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство), отметили в ведомстве.