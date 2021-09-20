СК сообщил о погибших в результате стрельбы в Перми

Число жертв стрельбы в Перми выросло до восьми, сообщили в Следственном комитете. 19 человек пострадали. Семеро из них госпитализированы, 1 в тяжелом состоянии, шестеро в состоянии средней тяжести.
Сегодня стало известно о стрельбе в Пермском государственном университете. По предварительным данным, ее вел Тимур Бекмансуров.
В СК России сообщили, что студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.
«Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем», - отмечается в сообщении.
Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению расследование уголовного дела, возбужденного по факту стрельбы в университете Перми (ч.2 ст.105 УК РФ - убийство), отметили в ведомстве.