СК сообщил о погибших в результате стрельбы в Перми

Число жертв стрельбы в Перми выросло до восьми, сообщили в Следственном комитете. 19 человек пострадали. Семеро из них госпитализированы, 1 в тяжелом состоянии, шестеро в состоянии средней тяжести.

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Сегодня стало известно о стрельбе в Пермском государственном университете. По предварительным данным, ее вел Тимур Бекмансуров.

В СК России сообщили, что студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим.

«Данные о погибших и пострадавших уточняются. Личность подозреваемого установлена. Он задержан, собираются характеризующие материалы о нем», - отмечается в сообщении.