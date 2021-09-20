Напавший на Пермский университет стрелок ликвидирован

Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбы в Пермском государственном университете, согласно предварительным данным, удалось ликвидировать. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Уточняется, что в результате атаки были убиты 5 человек, еще 6 получили ранения. Об этом сообщили РИА Новости.

Напомним, рядом с Пермским государственным университетом сегодня, 20 сентября послышалась стрельба. Как впоследствии рассказали очевидцы произошедшего, студенты выпрыгивали из окон здания вуза, сообщали «Известия».

Также очевидцы этих событий выложили в интернет видеоролик, по которому видно, как стрелок зашел в здание университета и открыл огонь.

Приехавшие к месту стрельбы полицейские обнаружили трех мужчин с огнестрельными ранениями, один из которых умер до приезда медиков.

Чуть позже удалось установить, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. По данным МВД, молодой человек имел при себе огнестрельное оружие.