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Напавший на Пермский университет стрелок ликвидирован

Анна Безрукова
45 минут назад

Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбы в Пермском государственном университете, согласно предварительным данным, удалось ликвидировать. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Уточняется, что в результате атаки были убиты 5 человек, еще 6 получили ранения. Об этом сообщили РИА Новости.

Напомним, рядом с Пермским государственным университетом сегодня, 20 сентября послышалась стрельба. Как впоследствии рассказали очевидцы произошедшего, студенты выпрыгивали из окон здания вуза, сообщали «Известия».

Также очевидцы этих событий выложили в интернет видеоролик, по которому видно, как стрелок зашел в здание университета и открыл огонь.

Приехавшие к месту стрельбы полицейские обнаружили трех мужчин с огнестрельными ранениями, один из которых умер до приезда медиков.

Чуть позже удалось установить, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. По данным МВД, молодой человек имел при себе огнестрельное оружие.

Администрация Пермского государственного университета призвала обучающихся по возможности покинуть территорию вуза. Все занятия на 20 сентября отменили.

Происшествия,Видео,газета "Известия",
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