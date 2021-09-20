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В результате стрельбы в Пермском университете есть погибшие

Алиса Селезнёва
51 минуту назад

В результате нападения в Пермском государственном университете погибли три человека. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

В результате стрельбы в Пермском университете есть погибшие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стрельба в университете началась сегодня. По словам очевидцев произошедшего, студенты выпрыгивали из окон здания учебного заведения.

В группе Пермского госуниверситета в соцсети «ВКонтакте был размещен призыв к студентам и преподавателям закрыться изнутри в аудиториях.

«Если вы на данный момент находитесь в университете, если вы находитесь в аудитории, пожалуйста, постарайтесь закрыться изнутри и оставаться на месте. Если вы находитесь на территории кампуса, покиньте территорию, если это возможно. Если вы едете в университет — РАЗВОРАЧИВАЙТЕСЬ!» - говорится в сообщении.

По словам осведомленного источника, стрельбу мог устроить 18-летний Тимур Бекмансуров. По предварительной информации три человека погибли, пишет РБК.

В свою очередь в пресс-службе университета сообщили о четырех пострадавших, сообщает ТАСС.

Однако информацию минимум об одном погибшем подтверждает и видеозапись, опубликованная Telegram-каналом 112. На ней виден человек с оружием. За кадром девушка кричит: «Закройте кабинет!». Еще одна, плача, говорит, что одного человека застрелили.

Происшествия,ИТАР-ТАСС,
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