Стрелявший в Пермском госуниверситете задержан

18-летний Тимур Бекмансуров, который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, задержан. Об этом сообщает РИА Новости в своем Telegram-канале со ссылкой на источник в МВД.

Также задержание стрелка подтвердили в пресс-службе университета – информация об этом появилась в группе во «ВКонтакте».

Напомним, что инцидент произошел днем 20 сентября. По словам очевидцев, молодой человек открыл огонь на улице, после чего зашел в здание вуза и продолжил стрельбу там. Студенты спасались от неизвестного, выпрыгивая из окон.

Позднее стало известно, что стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров. По информации МВД, оружие у молодого человека было огнестрельным.