В поселке Токсово Ленинградской области местный житель обнаружил в унитазе 4-х месячного котенка. Видео появилось в telegram-канал «Москва24» со ссылкой на группу вконтакте «ДТП и ЧП Санкт-Петербург ».

«Утром в 10:30, после посещения так сказать белого друга, нажав на кнопку смыв, вместе с водой появился кот!!! Орущий, но очень жаждущий жить!!!», - пишет автор видео.

Нашедшие котенка жители дома на улице Привокзальная 20б в Токсово ищут счастливчику новый дом, так как у себя оставить усатого не могут. Каким образом он оказался в унитазе - неизвестно.