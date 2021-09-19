Россиянин открыл стрельбу по людям в Париже

Парижская полиция задержала в воскресенье человека, который подозревается в том, что стрелял из пневматического ружья по прохожим на Елисейских полях. Об этом сообщил новостной телеканал BFM по сведениям, полученным из следственных кругов.

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По данным канала, задержанный является российским гражданином.

Задержание стало возможным благодаря свидетелю, который видел, как в ночь на воскресенье был обстрелян человек, перемещавшийся на электросамокате.