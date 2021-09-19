Россиянин открыл стрельбу по людям в Париже

Парижская полиция задержала в воскресенье человека, который подозревается в том, что стрелял из пневматического ружья по прохожим на Елисейских полях. Об этом сообщил новостной телеканал BFM по сведениям, полученным из следственных кругов.
По данным канала, задержанный является российским гражданином.
Задержание стало возможным благодаря свидетелю, который видел, как в ночь на воскресенье был обстрелян человек, перемещавшийся на электросамокате.
Согласно этим данным, от выстрелов свинцовыми пулями из пневматического карабина на этой неделе на Елисейских полях пострадали четыре человека.