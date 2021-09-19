В упавшей с обрыва машине в Крыму была семья с ребенком

В автомобиле, упавшем с 200-метрового обрыва в районе поселка Форос, находилась семья туристов из Петербурга, в том числе 12-летний ребёнок и беременная женщина. Об этом сообщили в управлении МЧС по региону.

Фото: пресс-служба МЧС РК пресс-служба МЧС РК

Известно, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге, и иномарка рухнула в обрыв.

«Двигаясь по извилистой автодороге (серпантину), ведущей к Храму Воскресения Христова, водитель легкового автомобиля Peugeot не справился с управлением, допустил выезд автомобиля за пределы дорожного полотна вниз по крутому, обрывистому склону», - сообщает управление МЧС по Крыму.

Мужчина и роженица находятся в тяжелом состоянии. Водитель и ребенок — в состоянии средней тяжести. Все направлены в Ялтинскую больницу.

Ведомство опубликовало фото с места ДТП. На снимках спасатели несут на носилках пострадавших; машина лежит на крыше в овраге, зажатая между деревьями.

«Вести Севастополь» сообщают, что военнослужащие специального моторизованного батальона Росгвардии первыми пришли на помощь пассажирам автомобиля.

Гвардейцы патрулировали район и проезжали по старому севастопольскому шоссе, когда ефрейтор Роман Воронцов увидел перевернутый автомобиль в пропасти.