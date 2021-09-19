Жительница одного из домов в поселке Токсово Ленинградской области Елизавета Безверхая пошла в туалет своей квартиры и обнаружила там кота, вылезающего из унитаза. Об этом случае пишет издание «Подъем».

«Я пошла в туалет по нужде, нажала смыв — и начал вылезать кот. Он появился, не запрыгнув в унитаз, а именно из канализации пришел. Мы недоумеваем, как это могло произойти», — рассказала Безверхая.

Она считает, что животное попало в стояк канализации либо через чердачное помещение, либо кто-то из ее соседей по подъезду шестиэтажного дома мог намеренно спустить котенка в унитаз.

Безверхая рассказала, что в поисках хозяина, разместила сообщения о произошедшем в местных соцсетях и каналах мессенджеров. Однако никто на них не откликнулся. По мнению женщины, котенок не домашний, а уличный.