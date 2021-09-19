Полиция задержала нескольких участников акции протеста в Ереване.Видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников акции протеста против празднования Дня независимости Армении . Демонстрация прошла у площади Республики в Ереване в субботу.

По сообщениям СМИ, в акции приняли участие больше сотни человек. Протестующие пытались маршем пройти к площади Республики, где 21 сентября планируется "красочное и масштабное мероприятие" в память о погибших в борьбе за независимость страны. Полицейский кордон преградил путь демонстрантам.