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Полиция задержала нескольких участников акции протеста в Ереване.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников акции протеста против празднования Дня независимости Армении. Демонстрация прошла у площади Республики в Ереване в субботу.

По сообщениям СМИ, в акции приняли участие больше сотни человек. Протестующие пытались маршем пройти к площади Республики, где 21 сентября планируется "красочное и масштабное мероприятие" в память о погибших в борьбе за независимость страны. Полицейский кордон преградил путь демонстрантам.

Правоохранительные органы смогли оттеснить участников акции протеста с главных улиц столицы. При этом полицейские задержали около 20 человек.

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