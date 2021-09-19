Полиция задержала нескольких участников акции протеста в Ереване.Видео

Сотрудники правоохранительных органов задержали нескольких участников акции протеста против празднования Дня независимости Армении. Демонстрация прошла у площади Республики в Ереване в субботу.
По сообщениям СМИ, в акции приняли участие больше сотни человек. Протестующие пытались маршем пройти к площади Республики, где 21 сентября планируется "красочное и масштабное мероприятие" в память о погибших в борьбе за независимость страны. Полицейский кордон преградил путь демонстрантам.
Правоохранительные органы смогли оттеснить участников акции протеста с главных улиц столицы. При этом полицейские задержали около 20 человек.