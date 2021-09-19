На Канарах «проснулся» знаменитый вулкан Кумбре-Вьеха.Видео

На острове Пальма, входящем в группу Канарских островов, принадлежащих Испании, началось извержение вулкана. Об этом сообщает местное агентство EFE на своей страничке в Twitter.

«Извержение вулкана началось в воскресенье днем на Кумбре Вьеха де Ла Пальма, в районе Лас-Манчас», - сообщат агентство.

Ранее сообщалось, что Институт вулканологии Канар за прошедшую неделю зафиксировал более 20 000 землетрясений разной силы в районе вулкана Кумбре-Вьеха на этом острове.