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В Москве найдена мертвой художница Нина Квитницкая

Ювелина Бернст
53 минуты назад

В Москве была найдена мертвой почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая, сообщил «Московскому комсомольцу» источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что тело мастера было обнаружено в ее квартире в Брюсовом переулке.

Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Художнице был 101 год. Она была участником Великой Отечественной войны.

Нина Квитницкая являлась известным в СССР мастером по росписи фарфора. Ее творческая деятельность определила подъем современной керамики гжели. Авторские работы Квитницкой хранятся в нескольких музеях. Она также изготовляла скульптуру в камне и металле и работала с посудными формами.

Происшествия,МВД,Московский комсомолец,
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