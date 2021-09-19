В Москве найдена мертвой художница Нина Квитницкая

В Москве была найдена мертвой почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая, сообщил «Московскому комсомольцу» источник в правоохранительных органах.

Он рассказал, что тело мастера было обнаружено в ее квартире в Брюсовом переулке.

Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Художнице был 101 год. Она была участником Великой Отечественной войны.