В Москве найдена мертвой художница Нина Квитницкая

В Москве была найдена мертвой почетный член Союза художников СССР Нина Квитницкая, сообщил «Московскому комсомольцу» источник в правоохранительных органах.
Он рассказал, что тело мастера было обнаружено в ее квартире в Брюсовом переулке.
Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Художнице был 101 год. Она была участником Великой Отечественной войны.
Нина Квитницкая являлась известным в СССР мастером по росписи фарфора. Ее творческая деятельность определила подъем современной керамики гжели. Авторские работы Квитницкой хранятся в нескольких музеях. Она также изготовляла скульптуру в камне и металле и работала с посудными формами.