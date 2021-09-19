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Неизвестный обстрелял школу в Санкт-Петербурге

Lenta.ru
50 минут назад

Неизвестный обстрелял школу в Красногвардейском районе на севере Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Неизвестный обстрелял школу в Санкт-Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, на территории образовательного учреждения на улице Корнея Чуковского оперативники обнаружили 30 металлических шариков. В результате стрельбы повреждены фасад здания и окна в четырех классах.

Кроме того, оказались разбиты окна у припаркованной неподалеку машины марки Skoda — рядом с автомобилем нашли 17 металлических шариков.

Отмечается, что в рамках выборов в Госдуму в школе располагаются четыре участковые избирательные комиссии (УИК). В «Фонтанке» уточнили, что на ход голосования инцидент не повлиял.

Ранее в июне двое подростков получили ранения возле школы в городе Волжский Волгоградской области. По словам очевидцев, неизвестный мужчина стрелял в мальчиков из пневматического оружия на улице Энтузиастов. У одного из школьников прострелена рука, другой ранен в ногу.

Происшествия,Госдума,Фонтанка.Ру,
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