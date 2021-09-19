Обнаружен разбившийся в ХМАО гидросамолет с людьми

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) обнаружены обломки разбившегося гидросамолета и тела двух погибших, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах.
«На месте работала следственная оперативная группа и Серовский транспортный прокурор. Самолет был найден вместе с телами погибших пассажиров», - сказал источник.
В Уральской транспортной прокуратуре отказались давать комментарии до официального сообщения с места происшествия.
Крушение гидросамолета в Советском районе ХМАО произошло накануне. Самолет упал в болотистой местности вблизи озера Глубокое, в 85 км от города Советский. На борту находились два человека, по предварительной информации, это местный предприниматель и его жена.
В поисках были задействованы 20 человек и шесть единиц техники, в том числе болотоход.