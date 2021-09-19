Пьяный водитель снес остановку и попал на видео

Пьяный водитель автомобиля Lada в городе Каменск-Уральский в Свердловской области снес остановку общественного транспорта. Авария попала на видео, запись опубликовал портал KU66.RU на своем YouTube-канале.

Авария произошла на пересечении проспекта Победы и улицы Добролюбова в 00:30 в воскресенье, 19 сентября. Водитель не справился с управлением, выехал за пределы полосы и врезался в остановку.