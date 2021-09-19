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Массовую акцию против ковидных ограничений в Риге показали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В субботу более тысячи латвийцев вышли на улицы Риги с требованием отмены антиковидных мер и отставки правительства.

Протестующие под предводительством лидера партии "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса провели пикет у президентского замка.

На кадрах видно, как люди с плакатами на русском и латышском языках идут по Старой Риге, играют на гитаре и поют песни о Латвии, выступают с речами.

Участники митинга выдвинули президенту Эгилсу Левитсу ультиматум. Они потребовали отменить обязательную вакцинацию и ограничения бизнеса, возобновить учебный процесс в школах, а также отправить в отставку правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша и сформировать новый кабинет министров.

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