Массовую акцию против ковидных ограничений в Риге показали на видео

В субботу более тысячи латвийцев вышли на улицы Риги с требованием отмены антиковидных мер и отставки правительства.

Протестующие под предводительством лидера партии "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса провели пикет у президентского замка.

На кадрах видно, как люди с плакатами на русском и латышском языках идут по Старой Риге, играют на гитаре и поют песни о Латвии, выступают с речами.