Массовую акцию против ковидных ограничений в Риге показали на видео

В субботу более тысячи латвийцев вышли на улицы Риги с требованием отмены антиковидных мер и отставки правительства.
Протестующие под предводительством лидера партии "Латвия на первом месте" Айнарса Шлесерса провели пикет у президентского замка.
На кадрах видно, как люди с плакатами на русском и латышском языках идут по Старой Риге, играют на гитаре и поют песни о Латвии, выступают с речами.
Участники митинга выдвинули президенту Эгилсу Левитсу ультиматум. Они потребовали отменить обязательную вакцинацию и ограничения бизнеса, возобновить учебный процесс в школах, а также отправить в отставку правительство премьер-министра Кришьяниса Кариньша и сформировать новый кабинет министров.