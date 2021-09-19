ЧП в Китае: Из-за затонувшего катера погибли люди

В китайской юго-западной провинции Гуйчжоу перевернулось пассажирское судно, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел 18 сентября на реке Цзанкэ в особом районе Лючжи. Судно было рассчитано на перевозку сорока человек. В результате происшествия погибли восемь пассажиров, тела которых спасатели вытащили из воды. Еще семь человек числятся пропавшими без вести. Удалось спасти 31 пассажира.
В настоящее время на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Правоохранительные органы расследуют причины происшествия.
Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге прогулочный катер «Премьера» врезался в опору Гренадского моста. В результате этого судно частично затонуло. Три человека из четырех находившихся на нем госпитализированы. По данным прокуратуры, с катера спаслись все люди.
На борту «Премьера» находились знакомые его владельца, сам хозяин «Премьеры» был за штурвалом. Две пострадавшие женщины были в нетрезвом состоянии, а капитана судна увезла водная полиция.
Разлива нефтепродуктов на месте не наблюдается. В настоящее время принимаются попытки для извлечения катера из воды.