ЧП в Китае: Из-за затонувшего катера погибли люди

В китайской юго-западной провинции Гуйчжоу перевернулось пассажирское судно, сообщает РИА Новости.

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Инцидент произошел 18 сентября на реке Цзанкэ в особом районе Лючжи. Судно было рассчитано на перевозку сорока человек. В результате происшествия погибли восемь пассажиров, тела которых спасатели вытащили из воды. Еще семь человек числятся пропавшими без вести. Удалось спасти 31 пассажира.

В настоящее время на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Правоохранительные органы расследуют причины происшествия.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге прогулочный катер «Премьера» врезался в опору Гренадского моста. В результате этого судно частично затонуло. Три человека из четырех находившихся на нем госпитализированы. По данным прокуратуры, с катера спаслись все люди.

На борту «Премьера» находились знакомые его владельца, сам хозяин «Премьеры» был за штурвалом. Две пострадавшие женщины были в нетрезвом состоянии, а капитана судна увезла водная полиция.