ИГ взяло отвественность за диверсию в Дамаске

Террористы «Исламского государства» (организация, запрещенная в России) взяли на себя ответственность за диверсию в Дамаске, сообщает РИА Новости.

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В результате их действий жители сирийского города остались без электроснабжения. Отключение произошло во всем Дамаске.

Речь идет о диверсии на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска 17 сентября. Помимо вывода из строя трубопровода террористы пытались подорвать две линии электропередачи в районе Хуран в пригороде Дамаска.

По данным Миннефти Сирии, после диверсии работа газопровода возобновилась. Газ в «Аль-Араби» поставляется в прежнем режиме.

Как сообщалось ранее, два мирных жителя погибли на севере провинции Ракка в Сирии. Это случилось в результате обстрела.

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