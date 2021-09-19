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ИГ взяло отвественность за диверсию в Дамаске

Елена Прошина
1 час назад

Террористы «Исламского государства» (организация, запрещенная в России) взяли на себя ответственность за диверсию в Дамаске, сообщает РИА Новости.

ИГ взяло отвественность за диверсию в Дамаске
Фото: ReutersReuters

В результате их действий жители сирийского города остались без электроснабжения. Отключение произошло во всем Дамаске.

Речь идет о диверсии на газопроводе в районе Дейр-Али к югу от Дамаска 17 сентября. Помимо вывода из строя трубопровода террористы пытались подорвать две линии электропередачи в районе Хуран в пригороде Дамаска.

По данным Миннефти Сирии, после диверсии работа газопровода возобновилась. Газ в «Аль-Араби» поставляется в прежнем режиме.

Как сообщалось ранее, два мирных жителя погибли на севере провинции Ракка в Сирии. Это случилось в результате обстрела.

Огонь открыла турецкая армия. Несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Из-за обстрелов местным жителям пришлось покинуть свои дома и укрыться в безопасном месте.

Происшествия,В мире,Исламское государство,РИА Новости,
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