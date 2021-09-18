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«Воронежский стрелок» хотел устроить бойню на похоронах своих жертв

News.ru
54 минуты назад

Задержанный за убийство трёх человек из курдской семьи и подрыв полицейского участка в Лисках Воронежской области Виктор Мирский планировал убить всех курдов на похоронах своих жертв. Об этом сообщает MK.RU.

Стрелок в Лисках хотел устроить бойню на похоронах жертв
Фото: кадр видеокадр видео

Оказывается, у Мирского были грандиозные планы. Он всё продумал, надеялся, что его быстро не найдут. Он планировал во время похорон семьи убить всех собравшихся на кладбище курдов. Поэтому далеко не бежал из наших краёв, ждал, пока все соберутся, — рассказали односельчане Мирского.

Они передали, как к ним приезжал подполковник полиции, чтобы успокоить местных курдов, проживающих в селе. Он просил граждан успокоиться и не пытаться отомстить за погибшую семью, опасаясь межнационального конфликта.

Ранее в Сети появилось видео задержания предполагаемого убийцы семьи курдов. Он получил огнестрельное ранение в голову при задержании.

Стали известны подробности задержания напавшего на отдел полиции в Лисках

Мирский был пойман в Подгоренском районе Воронежской области. По данным следствия, утром 16 сентября Мирский убил знакомую, её сына и внука из-за бытового конфликта. После чего приехал в город Лиски, где взорвал вход в здание ОМВД — был ранен один полицейский.

По факту случившегося заведены уголовные дела по п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот оружия), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Происшествия,
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