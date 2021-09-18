Стрелок в Лисках хотел устроить бойню на похоронах жертв

Задержанный за убийство трёх человек из курдской семьи и подрыв полицейского участка в Лисках Воронежской области Виктор Мирский планировал убить всех курдов на похоронах своих жертв. Об этом сообщает MK.RU.

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Оказывается, у Мирского были грандиозные планы. Он всё продумал, надеялся, что его быстро не найдут. Он планировал во время похорон семьи убить всех собравшихся на кладбище курдов. Поэтому далеко не бежал из наших краёв, ждал, пока все соберутся, — рассказали односельчане Мирского.

Они передали, как к ним приезжал подполковник полиции, чтобы успокоить местных курдов, проживающих в селе. Он просил граждан успокоиться и не пытаться отомстить за погибшую семью, опасаясь межнационального конфликта.

Ранее в Сети появилось видео задержания предполагаемого убийцы семьи курдов. Он получил огнестрельное ранение в голову при задержании.

Мирский был пойман в Подгоренском районе Воронежской области. По данным следствия, утром 16 сентября Мирский убил знакомую, её сына и внука из-за бытового конфликта. После чего приехал в город Лиски, где взорвал вход в здание ОМВД — был ранен один полицейский.