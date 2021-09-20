Мосгортранс подал иск к блогеру Эдварду Билу

Мосгортранс подал иск на 26 тысяч рублей к блогеру Эдварду Билу (настоящее имя Эдуард Биль) после аварии с его участием в центре Москвы. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу Люблинского районного суда.

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По словам пресс-секретаря суда Ольги Ковалевой, иск подан в связи с простоем общественного транспорта после аварии. Его общая сумма составила 26 тысяч 106 рублей.

Ранее, в августе, на Била подала в суд пострадавшая при ДТП с его участием Екатерина Маничкина. Она планировала отсудить у блогера два миллиона рублей — на покрытие оплаты ремонта своего авто и в качестве моральной компенсации.