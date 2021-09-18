Столкновение противников локдауна с полицией в Австралии сняли на видео

На видео, снятом с балкона одного из зданий австралийского Мельбурна, видно, как многотысячная толпа движется по улице в сторону цепочки полицейских, перегородивших ей путь. В момент, когда граждане подходят вплотную к служителям закона, начинается драка и полицейское оцепление рассыпается под напором митингующих. После этого люди бегут вдоль по проезжей части, а некоторые полицейские тщетно пытаются их остановить.