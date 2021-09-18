На видео можно разобрать, что главным героем произошедшего стал мужчина неопределенного возраста, одетый в штаны и куртку на голое тело. Судя по кадрам, снятым местной жительницей, несколько мальчиков-подростков сначала пытаются окружить гражданина с ножом, распыляя в его сторону газ из баллончика. Затем мужчина бросается на детей с оружием в руках и те разбегаются от него в разные стороны. Нападающий не преследует их, а направляется шагом куда-то в сторону от оператора. Мальчики вновь начинают приближаться к мужчине. На этом запись обрывается.