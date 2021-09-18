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В Ростовской области мужчина с тесаком напал на школьников

Елена Прошина
1 час назад

В Батайске неизвестный мужчина гонялся с тесаком за школьниками. Видео нападения опубликовало издание «Батайское время».

В Батайске Ростовской области на улице Ленина возле школы 9 мужчина с ножом атаковал детей. По оценкам очевидцев, длинна лезвия холодного оружия составляла около 20 сантиметров.

На видео можно разобрать, что главным героем произошедшего стал мужчина неопределенного возраста, одетый в штаны и куртку на голое тело. Судя по кадрам, снятым местной жительницей, несколько мальчиков-подростков сначала пытаются окружить гражданина с ножом, распыляя в его сторону газ из баллончика. Затем мужчина бросается на детей с оружием в руках и те разбегаются от него в разные стороны. Нападающий не преследует их, а направляется шагом куда-то в сторону от оператора. Мальчики вновь начинают приближаться к мужчине. На этом запись обрывается.

Вся сцена происходит в непосредственной близости от большого количества не участвующих в инциденте школьников разного пола и возраста, двигающихся по тротуару.

Издание утверждает, что вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и задержали человека с ножом. Позднее он, якобы, был отпущен из отделения полиции. О пострадавших в ходе случившегося не сообщается.

Происшествия,Видео,
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