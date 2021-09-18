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В центре Москвы нашли завернутые в ковер человеческие останки

Майк Габриелян
1 час назад

Возле Крутицкого патриаршего подворья РПЦ в центре Москвы нашли человеческие кости, «бережно» завернутые в ковер. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

В центре Москвы нашли завернутые в ковер человеческие останки
Фото: ТАССТАСС

Известно, что дворники во время уборки случайно обнаружили останки и вызвали полицию.

Правоохранительные органы начали расследование. Уже установлено, что кости пролежали в ковре не меньше месяца.

Крутицкое подворье образовано в XIII веке в качестве монастыря. В 1991 году вошло в состав РПЦ как подворье Патриарха Московского и всея Руси. С 2001 года в зданиях располагается Синодальный отдел по делам молодёжи. Подворье является федеральным памятником архитектуры, объектом культурного наследия России.

Происшествия,РПЦ,МВД,РЕН ТВ,
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