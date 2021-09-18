В центре Москвы нашли завернутые в ковер человеческие останки

Возле Крутицкого патриаршего подворья РПЦ в центре Москвы нашли человеческие кости, «бережно» завернутые в ковер. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.

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Известно, что дворники во время уборки случайно обнаружили останки и вызвали полицию.

Правоохранительные органы начали расследование. Уже установлено, что кости пролежали в ковре не меньше месяца.