В центре Москвы нашли завернутые в ковер человеческие останки

Возле Крутицкого патриаршего подворья РПЦ в центре Москвы нашли человеческие кости, «бережно» завернутые в ковер. Об инциденте сообщает РЕН ТВ.
Известно, что дворники во время уборки случайно обнаружили останки и вызвали полицию.
Правоохранительные органы начали расследование. Уже установлено, что кости пролежали в ковре не меньше месяца.
Крутицкое подворье образовано в XIII веке в качестве монастыря. В 1991 году вошло в состав РПЦ как подворье Патриарха Московского и всея Руси. С 2001 года в зданиях располагается Синодальный отдел по делам молодёжи. Подворье является федеральным памятником архитектуры, объектом культурного наследия России.