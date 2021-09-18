Mash: В подмосковном общежитии отравились 60 человек

В подмосковном общежитии отравились 60 строительных рабочих из Чувашии. Восемь человек попали в больницу. Инцидент произошел в деревне Островцы под Люберцами, сообщает telegram-канал Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, в общежитии живут 60 человек. Они приехали из деревни в Чувашии, работают на стройке и питаются в общей столовой. Восьмерых отравившихся госпитализировали c острой кишечной инфекцией. Им от 31 до 47 лет. Остальным оказали помощь на месте.

Медики подозревают ротавирусную инфекцию. Также не исключаются санитарные нарушения при приготовлении пищи. Однако повар столовой отрицает эти обвинения.

ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения региона сообщает, что в центральную районную больницу Люберец доставили восемь человек из общежития в Раменском районе. В министерстве отметили, что предварительно у всех обратившихся состояние средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному.