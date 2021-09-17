Экс-главу криптовалютной биржи Wex Васильева арестовали в Варшаве

Бывшего руководителя криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева арестовали в Варшаве. Об этом сообщила в пятницу польская газета "Газета выборча".

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По данным ее источников, руководство торговой площадки несет ответственность за исчезновение денег, принадлежащих в том числе инвесторам из Евросоюза, в том числе из Польши. Речь идет о сумме в $450 млн, отмечает издание.

По информации газеты, Васильев был задержан в Польше 11 августа, однако об этом стало известно только сейчас. Первый раз он был задержан в Италии в 2019 году, но тогда ему удалось выйти из заключения.

После ареста в Варшаве польский суд постановил временно арестовать Васильева на 40 суток. На данный момент запрос о его экстрадиции подал Казахстан.