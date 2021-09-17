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Россиянка после отдыха в Турции оказалась под угрозой тюрьмы

Вероника Полынина
57 минут назад

Российская туристка с двумя детьми не может выехать из Турции из-за обвинений в краже.

Россиянка после отдыха в Турции оказалась под угрозой тюрьмы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает телеграм-канал Mash, за два дня до окончания тура россиянку Алию Миллер обвинили в том, что она украла кошелек другой туристки в фойе отеля.

Девушке запретили покидать территорию страны, а в российском посольстве посоветовали нанять адвоката. Услуги русскоговорящих юристов в Турции стоят около 2 тысяч долларов. По словам адвокатов, девушке может грозить 5-10 лет тюрьмы.

Сама Миллер утверждает, что не брала кошелек. По ее словам, она несколько минут стояла в фойе у стойки турфирмы, потому что ждала сотрудника, которого не было на месте. На записи с камер наблюдения видно, что девушка стоит в фойе и оглядывается по сторонам, а в какой-то момент кладет что-то в капюшон детской коляски. При этом в полиции показывают лишь 24-секундный отрывок записи. По словам Алии, если посмотреть видео целиком, станет очевидно, что она не совершала кражу.

Сейчас россиянка вынуждена снимать квартиру в ожидании окончания доследственной проверки, после которой станет известно, станет ли она обвиняемой. Вместе с Миллер в Турции находятся ее муж и двое детей.

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