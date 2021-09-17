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Набросившуюся на 16-летнего подростка акулу сняли на видео

Александр Кузьмин
36 минут назад

Акула атаковала 16-летнего подростка, который занимался серфингом. О произошедшем у побережья в городе Нью-Смирна-Бич (штат Флорида США) инциденте сообщает Daily Mail.

Дойл Нильсон катался на доске в компании своих друзей, и внезапно ощутил сильный удар в руку. Однако мальчик не предал этому значения, подумав, что его задел кто-то из людей.

«Было такое ощущение, что какой-то серфингист на полном ходу влетел в меня», – рассказал Нильсон.

И лишь когда заметившие акулу приятели подплыли и сообщили подростку о нападении, он понял, что морской хищник его укусил. Спасатели оказали пострадавшему помощь на месте, наложив девять швов.

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