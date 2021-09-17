В городе Ангарске Иркутской области инспектор ДПС задержал лихача, перепрыгнув к нему на мотоцикл. Инцидент произошел 16 сентября на участке автодороги Ангарск – Иркутск М-53.
Мотоциклист проехал на запрещающий сигнал светофора, а затем проигнорировал требования полицейских остановиться. Тогда для задержания нарушителя один из сотрудников ГИБДД перескочил на его байк и остановил транспортное средство.
Как выяснилось, 24-летний любитель быстрой езды был лишен прав за нетрезвое вождение. При задержании от медицинского освидетельствования он отказался. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 264.1 УК РФ за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.