В городе Ангарске Иркутской области инспектор ДПС задержал лихача, перепрыгнув к нему на мотоцикл. Инцидент произошел 16 сентября на участке автодороги Ангарск – Иркутск М-53.

Мотоциклист проехал на запрещающий сигнал светофора, а затем проигнорировал требования полицейских остановиться. Тогда для задержания нарушителя один из сотрудников ГИБДД перескочил на его байк и остановил транспортное средство.