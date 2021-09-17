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Врезавшийся в бензоколонку лихач устроил пожар на АЗС и попал на видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

В американском Детройте (штат Мичиган) полиция разыскивает мужчину, который устроил пожар на местной автозаправке, врезавшись в бензоколонку. Инцидент произошел в августе этого года, видеозапись с камер наблюдения публикует издание Click on Detroit.

На кадрах видно, как, не справившись с управлением автомобилем, мужчина сначала задевает одну топливную колонку, а затем, разворачиваясь, врезается в другую. Спустя мгновение после столкновения вспыхнуло пламя. Мужчина скрылся с места ЧП на горящей машине.

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