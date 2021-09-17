В Шушарах в Санкт-Петербурге после подключения трехэтажного дома к отоплению начался потом. Видео публикует telegram-канал «Питер.Санкт-Петербург».

На кадрах, снятых жителями дома видно, как с потолка одной из квартир вода льёт с потолка. Пострадавшим приходится подставлять различные емкости, чтобы вода не оставалась на полу.