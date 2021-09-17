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Трехэтажный дом затопило после подключения отопления в Петербурге.Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Шушарах в Санкт-Петербурге после подключения трехэтажного дома к отоплению начался потом. Видео публикует telegram-канал «Питер.Санкт-Петербург».

На кадрах, снятых жителями дома видно, как с потолка одной из квартир вода льёт с потолка. Пострадавшим приходится подставлять различные емкости, чтобы вода не оставалась на полу.

Сообщается, что прорыв трубы произошел на чердаке здания. Горячая вода затопила первый этаж. В настоящее время утечка устранена, но подача электричества и отопления не восстановлена.

Происшествия,Видео,Санкт-Петербург,
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