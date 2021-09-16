Девушки украли из магазина в Москве элитное шампанское, используя ребенка для отвлечения внимания

В одном из столичных супермаркетов три девушки, используя заранее подготовленный план, в котором принимал участие маленький ребенок, вынесли две бутылки элитного шампанского стоимостью около 32 тысяч рублей. Об этом пишет Life.

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Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, одна из девушек поздно вечером зашла в магазин. В алкогольном отделе она положила в корзину две бутылки

Dom Perignon стоимостью 32 тысячи рублей.

После этого девушка переместилась в соседний отдел, куда это время вошла ее подруга. Девушки переложили шампанское в рюкзак, пока третья участница с маленьким ребенком отвлекала внимание охранника, выясняя, где ее коляска.