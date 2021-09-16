В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Девушки украли из магазина в Москве элитное шампанское, используя ребенка для отвлечения внимания

Елена Прошина
26 минут назад

В одном из столичных супермаркетов три девушки, используя заранее подготовленный план, в котором принимал участие маленький ребенок, вынесли две бутылки элитного шампанского стоимостью около 32 тысяч рублей. Об этом пишет Life.

Девушки украли из магазина в Москве элитное шампанское, используя ребенка для отвлечения внимания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, одна из девушек поздно вечером зашла в магазин. В алкогольном отделе она положила в корзину две бутылки

Dom Perignon стоимостью 32 тысячи рублей.

После этого девушка переместилась в соседний отдел, куда это время вошла ее подруга. Девушки переложили шампанское в рюкзак, пока третья участница с маленьким ребенком отвлекала внимание охранника, выясняя, где ее коляска.

При этом изначально девушка вошла в магазин без нее. После этого подруги удалились с шампанским в рюкзаке. Полиция по данному факту проводит проверку.

Происшествия,Москва,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители