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В Дагестане после отравления 30 человек возбудили уголовное дело

ТАССиещё 2
1 час назад

Следователи возбудили уголовное дело после сообщений о госпитализации в Махачкале с признаками пищевого отравления 30 человек, в том числе 17 детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.

В Дагестане после отравления 30 человек возбудили дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По сообщению, распространенному в средствах массовой информации о пищевом отравлении детей в городе Махачкале, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 17 сентября в инфекционное отделение Республиканского кожно-венерологического диспансера поступили 30 человек с симптомами острой кишечной инфекции после приема пищи в столовой медресе. Как сообщали в региональном Минздраве, состояние госпитализированных оценивается как средней степени тяжести.

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