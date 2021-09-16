В Сочи объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Сочи , местами пройдут сильные дожди, существует вероятность формирования смерчей над морем. Об этом сообщается в четверг на сайте администрации города.

"Местами пройдут сильные дожди, вероятны ливни с грозами, градом. На реках прогнозируется подъем уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селевых потоков малого объема. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такой характер погоды сохранится до конца четверга, а также в течение следующих суток. Городские службы переведены в режим повышенной готовности. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и прочими конструкциями.