«Гибель людей ул. Совхозная вызвала общественный резонанс и большое количество эмоциональных комментариев разных специалистов. Однако полное всестороннее и беспристрастное ознакомление с этой ситуацией специалистов, занимающихся анализом такого рода происшествий на профессиональной основе, свидетельствует о том, что гибель людей произошла в результате острого отравления ядом общетоксического действия. Характерные особенности условий и обстоятельств наступления отравления, клиническая картина, а также выявленные морфологические изменения внутренних органов и результаты лабораторных исследований полностью исключают инфекционное поражение и однозначно свидетельствуют, что токсическим веществом, вызвавшим отравление, является синтетический пиретроид - лямбда-цигалотрин, являющийся действующим веществом ряда инсектицидов», - рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что при использовании пестицидов необходимо организовывать строгий контроль за содержанием их остатков в объектах окружающей среды, сроками обработки и так далее.

9 сентября 15-летняя девочка, ее мать и бабушка были госпитализированы из квартиры дома на ул. Совхозная в одно из столичных медучреждений с отравлением. Пожилая женщина и ее несовершеннолетняя внучка скончались, здоровье матери удалось стабилизировать. По сообщениям СМИ, накануне после ужина они всей семьей, кроме отца, ели арбуз, купленный в одном из магазинов «Магнит». Столичный Роспотребнадзор провел проверку в магазине сети на ул. Совхозная, специалистами были обнаружены следы вещества, которое применяется для обработки помещений от насекомых.