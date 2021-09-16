16 детей попали в больницу из школы в Махачкале

«Около 16 детей находятся в больнице, трое из которых в реанимации. Состояние у всех стабильное. Все дети из помещения выведены. Занятия второй смены отменены. Все помещения проветриваются, проводится генуборка с дезинфекцией», — говорится в сообщении министерства.