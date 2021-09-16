В московском метро мужчина спустился на пути и прогулялся по тоннелю. Снятое очевидцами видео публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

Как уточняется, инцидент произошел на станции «Комсомольская» столичной подземки. На кадрах видно, как нарушителя выводят из тоннеля полицейские, позади них находится остановившийся поезд с включенными фарами.