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Что известно о нападении на полицейский участок в Воронежской области

Анна Безрукова
35 минут назад

Появились новые подробности нападения неизвестного мужчины на отделение полиции в городе Лиски Воронежской области.

Что известно о нападении на полицейский участок в Воронежской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно предварительной информации, мужчина убил знакомую семью (на почве бытовой ссоры), а затем отправился к отделению полиции, где взорвал входную дверь и уехал на «Ниве» в сторону Острогожска, передает РИА Новости со ссылкой на данные следствия.

Также уточняется, что в ходе взрыва в полиции осколочное ранение правой голени получил сотрудник взвода патрульно-постовой службы 1995 года рождения. Его жизни ничто не угрожает.

В настоящее время ведутся розыски нападавшего. Следствие возбудило уголовное дело по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников силовых органов с использованием взрывного устройства.

Ранее сообщалось, что на отделение полиции в Воронежской области напал вооруженный мужчина. Позже там прогремел взрыв. В результате один из сотрудников был ранен, передавало РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМВД.

Тогда отмечалось, что неизвестный человек в военной форме и бронежилете приехал к отделению ОМВД в городе Лиски на автомобиле «Нива». При себе у него находился автомат, из которого он начал стрельбу.

Происшествия,МВД,РИА Новости,Воронежская Область,Острогожск,Лиски,
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