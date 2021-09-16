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Спасение участковым женщины от грабителя в Нижневартовске попало на видео

Александр Кузьмин
35 минут назад

В Нижневартовске участковый спас местную жительницу от серийного грабителя. Видео инцидента опубликовано в сообществе «ХМАО Онлайн» во «ВКонтакте».

Как сообщается, незнакомец напросился в гости к женщине, заявив, что может быть знакомым ее сожителя. Они стали распивать спиртные напитки. Когда очередная порция закончилась, 40-летняя дама решила отправиться за добавкой, а новый приятель вызвался составить ей компанию.

Инцидент с ограблением произошел уже на улице. Вартовчанка обналичила деньги и приобрела алкоголь, но по дороге домой ее спутник захотел присвоить себе денежные средства. Испугавшись, женщина стала убегать от грабителя, но тот догнал ее возле дома и снова напал. Однако завершить свой преступный замысел у злоумышленника не вышло. Поблизости находился участковый уполномоченный отдела полиции 3 по городу Нижневартовск капитан полиции Нариман Раджабов.

«Услышав женский крик, он, не раздумывая, бросился на помощь и, применив физическую силу, сумел задержать нападавшего, после чего передал его сотрудникам патрульно-постовой службы», – говорится в сообщении пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре.

Позднее выяснилось, что 32-летний мужчина был неоднократно судим за кражу и разбой.

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