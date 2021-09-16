Опубликовано видео спасения детеныша косатки в Магадане

Застрявшего на мелководье детеныша косатки спасли в бухте Гертнера в Магаданской области . Об этом сообщается на сайте МЧС России, видео опубликовано в Instagram -аккаунте mchsmagadan.

16 сентября морской обитатель застрял на отмели и не мог самостоятельно уйти в море. Один из очевидцев обратился в пожарно-спасательную службу и рассказал о случившемся. На место прибыли спасатели, пожарные и волонтеры. Они развернули косатку к морю и на протяжении нескольких часов поливали ее водой.