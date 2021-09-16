Опубликовано видео спасения детеныша косатки в Магадане

Застрявшего на мелководье детеныша косатки спасли в бухте Гертнера в Магаданской области. Об этом сообщается на сайте МЧС России, видео опубликовано в Instagram-аккаунте mchsmagadan.
16 сентября морской обитатель застрял на отмели и не мог самостоятельно уйти в море. Один из очевидцев обратился в пожарно-спасательную службу и рассказал о случившемся. На место прибыли спасатели, пожарные и волонтеры. Они развернули косатку к морю и на протяжении нескольких часов поливали ее водой.
«Дождавшись прилива и подъема уровня воды, спасатели и жители Магадана подтолкнули детеныша косатки и помогли ему сдвинуться с отмели, после чего малыш смог самостоятельно уйти в море, где его ждала семья», – говорится в сообщении МЧС.