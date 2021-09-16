«Собака села у подъезда, дальше следа не было»: Как искали убийцу школьницы под Орлом

В Орловской области арестовали предполагаемого убийцу девятилетней девочки, которая пропала в середине июня. Поиски шли два месяца, все это время подозреваемый, который жил с ребенком в одном подъезде и работал охранником в школе, вел привычный образ жизни, рассказала «Газете.Ru» знакомая семьи погибшей. Подозрение пало на него только в начале августа — следователи обыскали его квартиру и нашли там спрятанную детскую шапку.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

18 июня в селе Казарь Орловской области пропала девятилетняя девочка - тревогу забили ее родители, которые пришли вечером домой с работы и не обнаружили ребенка. Школьницу искали более 300 человек — сотрудники региональных СК, МВД, МЧС, Росгвардии, местные жители, а также волонтеры из разных регионов России. Следователи проверяли на причастность к пропаже девочки ее родителей и соседей, рассказала "Газете.Ru" знакомая семьи, пожелавшая остаться анонимной.

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"Я живу неподалеку от них, когда девочка пропала, ко мне пришли из прокуратуры и СК - меня опросили, сфотографировали квартиру: в том числе ванну, туалет, подвал и холодильник. Потом еще дважды приходили разговаривать ко мне домой, после чего я сказала: хватит", — сообщила она.

После этого под подозрение попали сосед девочки — пенсионер, который периодически выпивал — а также мужчина из другого подъезда.

"Приезжали и с собаками туда, и с лодками - всю речку излазили. Самое интересное, что когда обследовали дом их, собака вышла из подъезда и села, дальше следа не было. Подвал они тоже осматривали, даже мусор оттуда вывозили. Там ничего не было, даже земля не вскопана", - продолжила женщина.

Спустя два месяца, в начале августа, следователи осмотрели квартиру 61-летнего Александра Шаяхмедова, который жил в том же доме, что и школьница. По словам знакомой семьи, у него нашли детскую шапку и три миллиона рублей наличными. Это удивило следователей, так как мужчина работал охранником в школе и имел низкую зарплату.

"Мама ребенка не опознала шапку. Причем нашли ее под порогом входа на балкон, еще книжку обнаружили, связанную с педофилией. Начали его возить на допросы. В итоге 15 сентября он решил сознаться и показать место, где спрятал тело. На допросе он рассказал, что встретил девочку в подъезде и повел к себе в квартиру. После этого задушил ее и положил тело в шкаф, где оно пролежало ночь, а потом закопал в подвале и прикрыл плитой", - отметила женщина.

Мужчина проживал с женой и, пока велись поиски девочки, вел привычный образ жизни - ходил на работу, гулял с собакой, сидел на лавочке по вечерам.

"Ему было просто плевать, даже на ранних допросах он был абсолютно спокойный - его рассказ был похож больше на цитаты из книги, говорил, как прожженный психолог", - утверждает собеседница "Газеты.Ru".

15 сентября выкопали тело. По словам знакомой, оно хорошо сохранилось - его повезли на экспертизу, чтобы выяснить, было ли изнасилование. Подозреваемого арестовали.

Расследование уголовного дела по статье "Убийство" продолжается, сообщили в СК. По информации телеканала РЕН ТВ, мужчина проживал в селе с середины 90-х. С тех пор в районе было зафиксировано несколько эпизодов сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Задержанного подозревают в причастности к преступлениям, совершенным в 1995, 1997 и в 2005-2006 годах.

"Я Сашу всю жизнь знала, у него было четверо детей, двое умерли. Честно говоря, сразу поверить, что это он, никто не мог", - сообщила собеседница "Газеты.Ru".

"У нас шок - у всех жителей. Обыкновенный человек, общался и с детьми, и со взрослыми, со всеми", - добавил один из жителей села, его цитирует РЕН ТВ.