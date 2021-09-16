Преступник напал на отдел полиции в Воронежской области

На отделение полиции в Воронежской области напал вооруженный мужчина. Впоследствии там произошел взрыв. Один полицейский получил ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМВД.

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По предварительным данным, неизвестный человек в военной форме и бронежилете подъехал к отделению ОМВД в городе Лиски на машине марки «Нива». При себе у него был автомат, из которого он открыл стрельбу.

Далее мужчине удалось войти внутрь, где он взорвал бомбу и сбежал с места преступления. В результате никто не погиб, один полицейский был ранен.

На месте работают сотрудники УФСБ, преступника ищут по всему региону.

Ранее, 9 сентября сообщалось, что пассажира автобуса, направлявшегося из Дагестана в Москву, высадили на дороге под Волгоградом за пьяный дебош. После этого он напал на полицейского с ножом, сообщали в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

По данным ведомства, в полицию поступили данные, что по трассе в Иловлинском районе ходит мужчина в нетрезвом состоянии и препятствует движению транспорта. К месту выехал патруль ДПС.