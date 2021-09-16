У берега Охотского моря застрял детеныш косатки

«Косатка охотилась за нерпой и не заметила, когда наступил отлив. Её увидели случайные прохожие и позвонили спасателям. Мы прибыли на место. Сейчас поливаем водой и ждём прилива. Помочь ей уйти в море невозможно, она весит примерно полтонны», — рассказал собеседник агентства.