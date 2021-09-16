У берега Охотского моря застрял детеныш косатки

У берега Охотского моря в Магадане застрял детёныш косатки. Спасатели и жители на протяжении нескольких часов поливают животное водой.
Как сообщил РИА Новости сотрудник регионального МЧС Алексей Крылов, кит не может вернуться в море из-за отлива.
«Косатка охотилась за нерпой и не заметила, когда наступил отлив. Её увидели случайные прохожие и позвонили спасателям. Мы прибыли на место. Сейчас поливаем водой и ждём прилива. Помочь ей уйти в море невозможно, она весит примерно полтонны», — рассказал собеседник агентства.