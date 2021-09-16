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У берега Охотского моря в Магадане застрял детёныш косатки

Говорит Москва
53 минуты назад

У берега Охотского моря в Магадане застрял детёныш косатки. Спасатели и жители на протяжении нескольких часов поливают животное водой.

У берега Охотского моря застрял детеныш косатки
Фото: 49.mchs.gov.ru49.mchs.gov.ru

Как сообщил РИА Новости сотрудник регионального МЧС Алексей Крылов, кит не может вернуться в море из-за отлива.

«Косатка охотилась за нерпой и не заметила, когда наступил отлив. Её увидели случайные прохожие и позвонили спасателям. Мы прибыли на место. Сейчас поливаем водой и ждём прилива. Помочь ей уйти в море невозможно, она весит примерно полтонны», — рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что неподалёку детёныша ждёт его семья, крупные особи стоят на глубине, их жизни ничего не угрожает.
Происшествия,Магадан,
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