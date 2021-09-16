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Мотоцикл влетел в газель и загорелся на Садовом кольце в Москве.Видео

Александр Кузьмин
54 минуты назад

ДТП с участием газели и мотоцикла произошло в районе пересечения Садового кольца и Арбата в Москве. Мотоциклист и его пассажирка госпитализированы. Видео с места происшествия публикует портал «Life.ru».

На кадрах видно, как двухколесное транспортное средство, охваченное пламенем, лежит на второй полосе Садового кольца. По данным ГИБДД мотоциклист столкнулся с автомобилем «Газель» во время перестроения. От удара произошел взрыв бензобака, отчего произошло возгорание.

«В результате происшествия пострадали мотоциклист — мужчина 1990 года рождения и его пассажирка 1992 года рождения», — сообщает ГИБДД.

По предварительным данным, мотоциклиста и пассажирку госпитализировали с термическими ожогами.

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